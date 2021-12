V-Finance e Tecno annunciano l’ingresso di Aere nel Polo della Sostenibilità

simone borghi 22 dicembre 2021 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

V-Finance (Sustainable Finance Partner di Borsa Italiana) e TECNO (ESG company)comunicano l’ingresso di AERE, player nazionale riconosciuto per i servizi di risparmio, efficienza energetica e sostenibilità ambientale, all’interno del Polo della Sostenibilità.L’integrazione permetterà di allargare le competenze del Polo della Sostenibilità focalizzato sul paradigma ESG all’interno del quale innovazione e sostenibilità d’impresa si concretizzano nell’affiancamento alle PMI italiane nel proprio percorso di crescita grazie all’unione delle competenze di reporting ESG, industriali e tecnologiche.La Partnership consolidata garantisce una presenza capillare, in Italia e all’estero, di un team guida per le PMI sugli obiettivi SDGs dell’Agenda 2030 e le attività da intraprendere per la crescita del rating ESG.