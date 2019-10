Utility del Ftse Mib segnano il passo causa rialzo rendimenti titoli di Stato, rally delle banche

Titta Ferraro 21 ottobre 2019 - 12:24

MILANO (Finanza.com)

Tra i pochi titoli a soffrire oggi sul Ftse Mib spiccano quelli del settore utility. Enel cede quasi lo 0,5% e segno meno anche per Snam (-0,79%9 ed Hera (-1%). Tra gli elementi a frenare il settore, tra i migliori negli ultimi 12 mesi, è la risalita dei rendimenti. Il rendimento del Btp a 10 anni sulla piattaforma Bloomberg risulta salito oggi fino all'1%, livello più alto dal 12 settembre. In salita anche il rendimento del Bund in area -0,34%.A beneficiare del movimento dei tassi sul secondario sono invece le banche con rialzi superiori al 2% per UBI Banca e Unicredit, +1,7% Bper e +1,1% Banco BPM.