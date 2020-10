Utility del Ftse Mib: Barclays indica la sua preferita tra quelle regolamentate

Titta Ferraro 12 ottobre 2020 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

Lieve limatura al rialzo di stime e prezzo obiettivo su Snam da parte degli analisti di Barclays. La casa d'affari britannica conferma il giudizio overweight su Snam con target price a 5 euro dai 4,9 euro indicati in precedenza e andando a riflettere un indebitamento netto inferiore alle attese, nonostante le recenti acquisizioni. Alzate le stime per l'EPS 2020-2021 di una media del 3%.Snam rimane il player preferito di Barclays in tutta Europa nella partita dell'idrogeno alla luce di un'opportunità di investimento stimata di 17 miliardi di euro nei prossimi 30 anni nella conversione dell'Italiaa un'economia dell'idrogeno.Giudizio equalweight invece per le altre due utility regolamentate Italgas e Terna in quanto le quotazioni delle azioni già pienamente inglobano le future opportunità di crescita organica e non organica.