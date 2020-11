Utility: A2a corre grazie all'idrogeno verde, siglato MoU con Ardian

Redazione Finanza 26 novembre 2020 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

Corre A2a a Piazza Affari sostenuta dalla scommessa sull'idrogeno verde. Il titolo dell'utility lombarda, migliore del Ftse Mib in questo momento, sale di oltre il 2,5 cento. Stamattina Ardian, attraverso EMS-Energy Management Services (la sua piattaforma italiana per le fonti energetiche rinnovabili e innovative), e A2a hanno annunciato di avere firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con l’obiettivo di identificare potenziali aree di collaborazione per la produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili. Verranno selezionati i siti più adatti dove sia più conveniente un’integrazione tra impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili esistenti o pianificate e unità di produzione di idrogeno e saranno valutate diverse configurazioni di impianto per un utilizzo importante dell’idrogeno verde, al fine di individuare un impianto pilota vero e proprio che entrambe le parti potranno decidere di sviluppare nella successiva fase della partnership.