Userbot, il nuovo AD è Gionata Fiorentini: supporterà la crescita internazionale del gruppo

Userbot è una piattaforma di Intelligenza Artificiale Conversazionale che automatizza le conversazioni tra utenti e aziende tramite chat, chiamate vocali e Umani Digitali e guidata dal 2017 dal fondatore ed ora Presidente Esecutivo Antonio Giarrusso. Il nuovo ruolo di Amministratore Delegato, in accordo con il CDA, passa a Gionata Fiorentini per supportare il processo di internazionalizzazione dell’azienda, il coordinamento degli stakeholder e i team interni di marketing, sales, delivery e sviluppo. Il Manager dal 2021 ha ricoperto la carica di Direttore Operativo in Userbot avviando un processo di trasformazione che puntava a rafforzare la presenza dell’azienda a livello europeo. A comunicarlo è con una nota la stessa società.

In particolare, Fiorentini vanta esperienza in McKinsey & Company e successivamente in Roland Berger nell’ambito della consulenza strategica. Il Manager è stato anche imprenditore in ambito Fintech, introducendo quelli che sono stati i primi esempi di tecnologie di Intelligenza Artificiale applicate al mondo finanziario. Fiorentini è stato CEO e Founder nel 2009 di Money360, acquisita poi da MutuiOnline, e PaySicuro parte dal 2016 di AliPay (Gruppo Alibaba). Infine, Acutize, i cui algoritmi brevettati sono ora operativi in Facebook Technologies.