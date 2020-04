Upb: "scenario macro medio termine circondato da un’incertezza senza precedenti"

Daniela La Cava 29 aprile 2020 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

"Lo scenario macroeconomico di medio termine dell’economia italiana appare circondato da un’incertezza senza precedenti e condizionato da rischi prevalentemente orientati al ribasso: rischi sanitari, determinati da un’ulteriore recrudescenza dell’epidemia Covid-19; rischi di un più marcato deterioramento del contesto internazionale; rischi di nuove tensioni finanziarie quando si allenteranno gli stimoli fiscali e monetari". Lo ha dichiarato il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Giuseppe Pisauro, nel corso di un'audizione sul Def. "Questi fattori -ha rimarcato Pisauro - portano a valutare scenari macroeconomici per l’Italia alternativi a quelli delle previsioni di base sul 2020-21 utilizzate dal panel Upb per la validazione del quadro del Mef. Se si materializzassero eventi avversi, possibili ma non considerati nelle previsioni di base, queste ultime peggiorerebbero anche significativamente".