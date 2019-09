Universo Ferrari apre le porte a clienti e appassionati: prima esposizione dedicata alla Rossa di Maranello

Alessandra Caparello 2 settembre 2019 - 17:05

MILANO (Finanza.com)

Apre oggi le porte ai visitatori Universo Ferrari, prima esposizione dedicata al mondo Ferrari a Maranello e visitabile nei fine settimana del 21 e 22 settembre e del 28 e 29 settembre su prenotazione, fino a esaurimento posti, sui siti dei Musei Ferrari.Un percorso espositivo inedito dedicato a clienti, tifosi e appassionati di Ferrari, un’esperienza immersiva, che consente di conoscere da vicino una leggenda e un simbolo universale, al vertice dei marchi più forti al mondo. Punto di partenza è la SF90, la monoposto dell’attuale Campionato di F1,esposta al centro di una grande sala, e rappresentante la Scuderia Ferrari, la squadra di Formula 1 più vincente di sempre che quest’anno festeggia i suoi 90 anni.Nella sala successiva si potranno visitare le “Ferrari Classiche”, la celebre officina che custodisce la trasformazione dei modelli Ferrari in icone dell’automobilismo, di cui cura il perfetto restauro e la manutenzione. Protagonista indiscussa della sala è la 250 GTO del 1962, fra le Ferrari più note e più contese dai collezionisti. A coronamento del percorso viene esposta in via eccezionale al grande pubblico l’intera gamma di Ferrari, mai così ricca e completa come nel 2019. L’ultimo modello è la SF90 Stradale, la prima supercar ibrida di serie nella storia Ferrari. Chiudono il percorso le Ferrari Monza SP1 e SP2 del 2018, capostipiti di “Icona”, una nuova serie speciale limitata che traccia un ponte fra il passato e il futuro della Casa automobilistica. Sono esposte su una piattaforma dedicata che si affaccia sulla Pista di Fiorano, dove i visitatori potranno assistere alle prove e ai giri di pista che si terranno nel corso del mese con diverse vetture.