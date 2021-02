Unirec e Debitos: nuova partnership per il trading di crediti deteriorati

Alessandra Caparello 11 febbraio 2021 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

Nuova partnership siglata tra Unirec e la piattaforma europea Debitos per il trading di crediti deteriorati.Debitos, fintech tedesca che opera sul mercato secondario dei crediti deteriorati, ha fatto il suo debutto sul mercato secondario dei crediti nel 2012 e oggi si configura come la prima piattaforma per lo scambio dei crediti a livello europeo con più di 600.000 operazioni in 16 paesi europei. Nell’ultimo semestre del 2020 infatti, secondo gli ultimi dati disponibili, il mercato secondario dei crediti deteriorati ha subito una forte accelerazione. Per il 2021, si stima un volume fino a 40 miliardi di euro. Il mercato secondario costituirà circa il 30% delle operazioni NPL totali, confermando la maturità e sviluppo del settore.Unirec, Unione nazionale imprese a tutela del credito – l’Associazione di Confindustria SIT che riunisce l’80% delle aziende e società che offrono servizi di gestione del credito - ha evidenziato come nel quinquennio 2015-2019 siano quasi raddoppiati (+80%) gli importi affidati e gestiti dalle proprie aziende associate, tendenza che riflette la particolare congiuntura economica del Paese.Nell’ambito dell’accordo sottoscritto da Unirec e Debitos, la piattaforma sarà presentata a tutte le imprese associate Unirec, che forniscono molteplici servizi (dalle informazioni commerciali, al recupero e all’acquisto crediti), le quali potranno decidere di utilizzarla sia come Seller, Buyer o Arranger di operazioni.