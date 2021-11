Unipol: utile netto consolidato primi nove mesi dell'anno in crescita a 813 milioni, raccolta diretta assicurativa +9,5%

Redazione Finanza 12 novembre 2021 - 07:28

Il Gruppo Unipol ha chiuso i primi nove mesi del 2021 con un utile netto consolidato pari a 813 milioni di euro, in crescita rispetto al risultato del corrispondente periodo del precedente esercizio (759 milioni di euro).I primi nove mesi del 2020 erano stati particolarmente influenzati dalla riduzione della sinistralità conseguente al lockdown integrale decretato dal Governo nei mesi di marzo e aprile e dalla lenta ripresa della normalità nei successivi mesi estivi, mentre le limitazioni alla circolazione delle persone nella prima parte del 2021 sono state meno rilevanti.Sul risultato netto al 30 settembre 2021 ha inciso positivamente, per 155 milioni di euro (41 milioni di euro al terzo trimestre 2020), il consolidamento pro quota del risultato di BPER influenzato, a sua volta, da partite contabili straordinarie conseguenti all'acquisizione nel primo semestre di rami d'azienda ex UBI Banca e IntesaSanpaolo.Al 30 settembre 2021 la raccolta diretta assicurativa del Gruppo Unipol, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 9,454 miliardi di euro, +9,5% rispetto agli 8,635 miliardi di euro al 30 settembre 2020.