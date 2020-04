Unipol sospende dividendo 2019

Alessandra Caparello 3 aprile 2020 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Unipol ha deciso di attenersi strettamente alle richieste dell’IVASS, sospendendo la proposta di distribuzione del dividendo per l’esercizio 2019 (pari a 0,28 euro per azione).Il cda del gruppo ha deciso inoltre di proporre all’adunanza assembleare convocata per il 30 aprile prossimo l’assegnazione a riserva dell’utile d’esercizio 2019.