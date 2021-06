Unipol schizza in vetta al Ftse Mib dopo mossa coop

Daniela La Cava 30 giugno 2021 - 10:08

Avvio di giornata all'insegna degli acquisti per Unipol a Piazza Affari dove mostra un rialzo di oltre il 4% a 4,5 euro dopo la mossa di Koru (società partecipata da diverse cooperative già azioniste di Unipol) che ha avviato l'acquisto del 3,35% del capitale. Ieri Koru ha lanciato un reverse ABB finalizzato a raggiungere una partecipazione del 3,35% del capitale di Unipol (24 milioni di titoli). Il premio offerto per le azioni è del 6,6% rispetto al prezzo di chiusura di ieri del titolo."Il raggiungimento della quota di 24 milioni di azioni Unipol acquisite è condizione vincolante ai fini del buon esito dell’operazione, tuttavia Koru si riserva la facoltà di accettare un numero di azioni inferiore a quanto indicato", indicano gli analisti di Equita precisando che l'esito dell`operazione non è ancora noto. Da segnalare che Equita SIM negli ultimi 12 mesi ha collocato/ha eseguito il ABB/RABB su strumenti finanziari emessi da Unipol.