Unipol: presenta piano al 2024, utile cumulato per 2,3 mld e dividendi a 750 mln

Redazione Finanza 13 maggio 2022 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Unipol ha approvato il piano strategico "Opening New Ways" per il triennio 2022-2024, con il quale il gruppo assicurativo ha l’obiettivo di “aprire nuove strade” negli ecosistemi mobility, welfare e property e nella bancassicurazione.Nel dettaglio, i target finanziari del triennio 2022-2024, in rialzo rispetto a quelli del precedente piano, prevedono un utile cumulato pari a 2,3 miliardi di euro e dividendi cumulati pari a 750 milioni. A livello industriale il Gruppo Unipol si pone gli obiettivi, anch’essi in crescita rispetto al piano 2019-21, di una raccolta nel comparto danni pari a 8,9 miliardi (+1,1 miliardi rispetto al 2021), di cui 1 miliardo nel comparto Salute, un combined ratio danni pari al 92,6% (-2,7% rispetto al 2021) e una raccolta nel comparto vita a 5,8 miliardi (+400 milioni rispetto al 2021).“Presentiamo oggi il primo piano strategico di una nuova fase nella storia di Unipol – ha dichiarato Carlo Cimbri, presidente di Unipol Gruppo -. L’innovazione e l’evoluzione digitale guideranno il percorso di sviluppo nei prossimi anni del Gruppo, aprendo nuove strade nel core business assicurativo, in linea con la nostra visione strategica”.