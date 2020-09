Unipol prepara emissione bond green, lanciata offerta volontaria per riacquisto obbligazioni

Valeria Panigada 14 settembre 2020 - 09:49

MILANO (Finanza.com)

Unipol prepara l'emissione di una obbligazione green. Il consiglio di amministrazione della compagnia bolognese ha autorizzato l’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured non convertibile in formato green, per un importo nominale massimo non superiore a 750 milioni, da collocare esclusivamente presso investitori qualificati italiani e esteri (con eccezione di quelli Usa).Unipol ha inoltre autorizzato un’offerta volontaria di riacquisto (buyback) del proprio prestito obbligazionario al 2021 in circolazione, per un importo nominale complessivo pari a 317,35 milioni di euro. Il periodo di adesione all’offerta inizia oggi e si conclude il 18 settembre, salvo chiusura anticipata, proroga o riapertura. Il riacquisto, si legge nella nota odierna, consentirà di ristrutturare il costo dell’indebitamento complessivo di Unipol, il quale risulterà, con l’emissione del prestito green, adeguato per consentire alla società il raggiungimento dei propri scopi.