Unipol: per analisti titolo è a buon mercato e prospettiva extra-dividendo aumenta l'appeal

Redazione Finanza 15 febbraio 2021 - 16:49

MILANO (Finanza.com)

Unipol convince gli esperti di Equita SIM che oggi hanno rivisto al rialzo stime e prezzo obiettivo. La sim milanese, dopo la conference call a commento dei conti 2020, ha deciso di alzare il prezzo obiettivo di Unipol del 12% a 6,1 euro, con raccomandazione buy confermata.Il focus è sulla conferma da parte del management dell'obiettivo di dividendi cumulati per 600 milioni. Oltre al dividendo di 0,28 euro per azione già autorizzato, la holding della compagnia assicurativa bolognese ha in cantiere altri 400 mln di euro di dividendo. "Visto il contesto incerto il regolatore ha chiesto di mantenere un approccio prudente sulla distribuzione di capitale, conseguentemente è improbabile il pagamento di un extra-dividendo nel 2021, mentre si dovrebbe procedere con la distribuzione dei 400 mld residui nel 2022 ( oltre12% yield)", argomenta Equita che conferma la raccomandazione d'acquisto considerando che il titolo, pur essendo esposto ai medesimi trend di UnipolSai (su cui il rating è hold), tratta a valutazioni particolarmente cheap (2021 P/E = 5.6x), offre un dividendo interessante con una probabile extradistribuzione nel 2022 e tratta con uno sconto sul NAV del 37%.