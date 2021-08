Unipol: convocata a ottobre assemblea per distribuzione dividendo 2019 da 0,28 euro

Daniela La Cava 6 agosto 2021 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Unipol ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria degli azionisti per il 1° ottobre 2021 per sottoporre alla stessa la proposta di distribuzione di parte della riserva straordinaria di utili iscritta nel bilancio della società, in misura corrispondente al dividendo riferito all’esercizio 2019, non distribuito lo scorso anno in ottemperanza alle disposizioni allora impartite dall’Autorità di Vigilanza in relazione alla situazione determinata dalla pandemia Covid-19. Lo si apprende in una nota del gruppo assicurativo nel giorno della presentazione dei conti del semestre.In particolare, verrà proposta all’assemblea la distribuzione di un dividendo unitario di 0,28 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione, la cui messa in pagamento avverrebbe a partire dal 20 ottobre 2021 (stacco cedola 18 ottobre 2021 e record date 19 ottobre 2021) previa verifica, al tempo, dell’insussistenza di disposizioni o raccomandazioni ostative da parte delle competenti Autorità di Vigilanza