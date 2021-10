Unipol: assemblea approva la distribuzione del dividendo di 0,28 euro per azione

simone borghi 1 ottobre 2021 - 13:54

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea degli azionisti di Unipol ha approvato la distribuzione di parte della riserva straordinaria di utili in essere, attraverso il pagamento di un dividendo di 0,28 euro per ciascuna azione ordinaria avente diritto, per complessivi 201 milioni di euro.Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 20 ottobre 2021, con data stacco cedola a partire dal 18 ottobre 2021 e con data di legittimazione a percepire il dividendo stesso (record date) 19 ottobre 2021.