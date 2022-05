Unipol annuncia dettagli pagamento dividendo esercizio 2021

Redazione Finanza 18 maggio 2022 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Unipol ha appena diramato un comunicato, ricordando che "l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, tenutasi il 28 aprile 2022, ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 nonché deliberato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,30 per ogni azione ordinaria".Riguardo ai dividendi, Unipol ha precisato che "il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022(data stacco 23 maggio 2022 e record date 24 maggio 2022), con utilizzo della cedola n. 12, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. Le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 23 maggio 2022, data di stacco della cedola. I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno incassare il dividendo soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad uno deisuddetti intermediari per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione"