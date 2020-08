Unipol, Cimbri contro stop cedole azionisti deciso da Bce: 'divieto sbagliato'

Laura Naka Antonelli 7 agosto 2020 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

"Riteniamo sbagliato il divieto generalizzato alle compagnie assicurative di distribuire dividendi". Così Carlo Cimbri, numero uno e ceo di Unipol Gruppo e anche presidente di UnipolSai, nel corso della conference call indetta per commentare i risultati di bilancio del primo semestre dell'anno di Unipol."Poi - ha continuato Cimbri - dato che noi per natura, storia, tradizione e cultura, siamo un gruppo istituzionale, non metteremo mai in difficoltà il nostro regolatore nazionale procedendo in modo contrario a un'iniziativa che è generalizzata".In ogni caso, "vi dico che i dividendi 2019 rimangono accantonati nella società, così come quelli per il 2020 (per i quali abbiamo già le condizioni) e provvederemo alla distribuzione non appena cesseranno i divieti imposti dai regolatori europei".