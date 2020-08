Unipol, Cimbri: 'pronti a salire ancora in UnipolSai, è miglior investimento possibile'

Laura Naka Antonelli 7 agosto 2020 - 15:01

Unipol non ha alcuna remora a salire anche oltre nel capitale di UnipolSai. Lo ha annunciato Carlo Cimbri, numero uno e ceo di Unipol Gruppo e anche presidente di UnipolSai, nel corso della conference call indetta per commentare i risultati di bilancio del primo semestre dell'anno di Unipol:"Tempo fa - ha fatto notare Cimbri - avevamo indicato all'80% la nostra partecipazione ottimale in UnipolSai, poi abbiamo visto situazioni in cui il valore del titolo era sottovalutato e quindi abbiamo incrementato la nostra partecipazione che oggi è di circa l'85%. Non ci siamo posti alcun limite sul livello, per noi UnipolSai è il miglior investimento possibile perchè ne conosciamo le potenzialità e le capacità di reddito prospettico".Cimbri ha aggiunto che non esiste una "strategia di lungo termine", visto che si tratta di una "valutazione che facciamo in rapporto alle condizioni di mercato". Praticamente, "se vediamo opportunità le cogliamo".