UnipolSai: crescono utili e raccolta premi nel semestre. Solvency ratio al 264%

michele fanigliulo 2 agosto 2019 - 08:15

MILANO (Finanza.com)

UnipolSai ha pubblicato i conti del primo semestre 2019, i quali evidenziano un risultato netto consolidato pari a 377 milioni, in crescita significativa rispetto al risultato normalizzato del corrispondente periodo dell’esercizio precedente pari a 351 milioni. La raccolta diretta assicurativa al 30 giugno 2019, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 7.294 milioni (rispetto ai 6.153 milioni raccolti al 30 giugno 2018, +18,5%).La raccolta premi diretti nel comparto danni al 30 giugno 2019 ammonta a 4.109 milioni (4.007 milioni al 30 giugno 2018, +2,6%). A tale ammontare contribuiscono la compagnia UnipolSai, che ha segnato una crescita dello 0,5%, e le altre principali compagnie controllate. UniSalute ha raggiunto premi pari a 238 milioni (in crescita del 5,4%), Incontra Assicurazioni ha registrato una raccolta premi di 102 milioni (+101%), Linear ha totalizzato premi per 96 milioni (+3,7%). Il comparto Auto, sostanzialmente stabile, si attesta a 2.151 milioni (-0,3%). Il comparto Non Auto, con premi pari a 1.958 milioni è in crescita del 5,8%, grazie soprattutto ad un significativo sviluppo del ramo Malattia (+18,0%).Il Combined ratio, al netto della riassicurazione, è al 94,6%, in miglioramento rispetto al 95,1%, registrato nel primo semestre 2018. Per quanto concerne l’indice di solvibilità individuale di UnipolSai al 30 giugno 2019 il rapporto tra fondi propri e capitale richiesto è pari al 264%, rispetto al 253% del 31 dicembre 2018. L’indice di solvibilità consolidato basato sul capitale economico è pari al 228% (202% al 31 dicembre 2018).