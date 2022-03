Unieuro sale di oltre 8% dopo conti, ricavi oltre quota 2,9 mld

Redazione Finanza 25 marzo 2022 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Scambi in deciso rialzo per Unieuro a Piazza Affari, dove mostra una crescita di oltre l'8% a 18,33 euro. Stando ai dati preliminari diffusi ieri, a mercati chiusi, Unieuro ha chiuso l'esercizio 2021/2022 con ricavi che hanno mostrato una crescita annua di oltre il 9,9% a 2.949,7 milioni di euro, +20,6% rispetto ai livelli pre-Covid. "Nonostante un contesto internazionale e macroeconomico complesso e oggetto di costante attenzione, è ad oggi prevedibile la distribuzione di un dividendo in linea con la policy attualmente in vigore", indica la società.