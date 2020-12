Unieuro: ricavi in crescita a novembre

Redazione Finanza 7 dicembre 2020 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Unieuro ha annunciato di avere registrato ricavi in crescita nel mese di novembre nonostante le misure restrittive in essere, che hanno comportato la chiusura nei soli giorni festivi e prefestivi di circa la metà dei negozi diretti. La società romagnola segnala che la performance, che segue l’altrettanto positivo andamento di settembre e ottobre, è legata al successo della campagna promozionale denominata “Change Black Friday”, che ha preso avvio il 3 novembre per concludersi il 3 dicembre, segnando così un ulteriore record di durata nella storia di Unieuro.A Piazza Affari il titolo si muove controcorrente, salendo di quasi l'1% a 12,88 euro