Unieuro prende atto di acquisto quota 12% da Iliad Italia: 'nuovo e prestigioso azionista'

Redazione Finanza 7 aprile 2021 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR), il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha preso atto dell'avvenuto acquisto di una partecipazione pari a circa il 12% del capitale sociale da parte di iliad Italia, attraverso iliad Holding S.p.A. e iliad S.A., reso noto in data odierna (6 aprile, dunque ieri per chi legge) tramite comunicato stampa.L'ingresso di un nuovo e prestigioso azionista, che ha dichiarato di voler accompagnare la Società nella propria crescita di lungo termine e con il quale abbiamo già in essere una relazione commerciale di successo, è un'ulteriore testimonianza dell'interesse del mercato nei confronti di Unieuro, generato dalla qualità del lavoro svolto e dalle prospettive di crescita futura.In qualità di public company, Unieuro dà il benvenuto a iliad Italia confermando la propria determinazione a continuare il percorso di creazione di valore a beneficio di tutti gli azionisti.