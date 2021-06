Unieuro: ingresso nel Ftse Italia Mid Cap da lunedì 21 giugno

Daniela La Cava 7 giugno 2021 - 11:08

MILANO (Finanza.com)

Unieuro ha annunciato che le proprie azioni ordinarie verranno incluse nell'indice Ftse Italia Mid Cap a partire da lunedì 21 giugno 2021. La promozione nell’indice, che raccoglie le prime 60 società italiane per capitalizzazione borsistica non ricomprese nell’indice Ftse Mib, è stata decisa dal Ftse Italia Index Series Technical Committee nell’ambito della consueta revisione trimestrale del paniere e avviene alla luce del rispetto di rigorosi requisiti di flottante e liquidità da parte delle azioni Unieuro. Anche dopo il passaggio al nuovo indice, Unieuro continuerà a far parte del segmento Star, così come degli indici Ftse Italia All-Share e Ftse Italia Star, ma dal 21 giugno cesserà di appartenere all’indice Ftse Italia Small Cap."A poco più di quattro anni dal nostro debutto sul listino di Milano e ad uno dall’evoluzione in public company, la capitalizzazione di Unieuro è arrivata a toccare i 600 milioni di euro, il flottante è dell’80% e ogni giorno vengono scambiate sul mercato nostre azioni per oltre 9 milioni. Grazie a questi dati lusinghieri è già tempo di celebrare un nuovo traguardo: il debutto nell’indice Ftse Italia Mid Cap, dunque l’ingresso tra le prime cento quotate italiane per valore di Borsa, che auspicabilmente amplierà ancor di più la nostra base azionaria a beneficio di tutti i Soci, vecchi e nuovi, piccoli e grandi", commenta Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro.