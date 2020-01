Unieuro: dimissioni di tre consiglieri dopo operazione Rhone

Daniela La Cava 24 gennaio 2020 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Dimissioni per tre consiglieri in Unieuro. Il gruppo, attivo nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha annunciato che i consiglieri Bernd Erich Beetz, Robert Frank Agostinelli e Gianpiero Lenza hanno rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia immediata, dalle cariche ricoperte nel consiglio di amministrazione della società. La nota precisa che che Bernd Erich Beetz ha ricoperto fino ad oggi il ruolo di presidente del cda di Unieuro, mentre Gianpiero Lenza è stato componente del comitato controllo rischi e del comitato remunerazione e nomine.La decisione, precisa la società nel comunicato, è stata assunta a seguito della cessione dello scorso 22 gennaio, dell’intera quota residua, pari al 17,6%, del capitale sociale di Unieuro da parte di Italian Electronics Holdings, riconducibile a fondi gestiti dall’operatore di private equity Rhône, attraverso un accelerated bookbuilding rivolto a investitori istituzionali.Si precisa che i consiglieri dimissionari non detengono alcuna partecipazione nella società.