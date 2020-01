Unieuro: conclusa con successo l’accelerated bookbuilding promosso da IEH

simone borghi 23 gennaio 2020 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

Seduta da dimenticare per Unieuro con il titolo cede il 6,5% a 13,48 euro. Ieri si è conclusa con successo l’operazione di accelerated bookbuilding promossa da Italian Electronics Holdings (IEH) in Unieuro. Il corrispettivo dell'operazione ammonta a circa 46 milioni, risultanti dalla vendita a investitori istituzionali di circa 3,5 milioni di azioni ordinarie (corrispondenti a circa il 17,6% del capitale azionario di Unieuro) ad un prezzo di 13,25 euro per azione. Il Collocamento ha riguardato l’intera partecipazione detenuta da IEH in Unieuro.