Unieuro cala a picco in Borsa, IEH colloca il 16,2% del capitale

simone borghi 14 novembre 2019 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

Giornata disastrosa per Unieuro a Piazza Affari. Il titolo cede quasi il 10% a 13,14 euro, allineandosi al prezzo di vendita con cui si è concluso l’accelerated bookbuilding promosso da Italian Electronics Holdings (IEH). Il corrispettivo dell'operazione ammonta a circa 42 milioni (corrispondenti al 16,25% del capitale), risultanti dalla vendita di 3,25 milioni di azioni ordinarie di Unieuro ad un prezzo di 12,95 per azione euro.Il prezzo incorpora uno sconto dell'11% circa rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Unieuro preannuncio. In linea con la prassi di mercato, IEH ha sottoscritto un impegno a non disporre di ulteriori azioni di Unieuro per un periodo di 60 giorni dalla data di regolamento del collocamento.