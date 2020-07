Unieuro batte forte a Piazza Affari, boom +14,65% in scia a risalita ricavi in Fase 2

Redazione Finanza 13 luglio 2020 - 18:10

MILANO (Finanza.com)

Seduta euforica per Unieuro con +14,65% a 8,53 euro, miglior titolo di tutta Piazza Affari.Sponda dai conti trimestrali. Nel primo trimestre dell'anno fiscale 2020-2021 la catena dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici ha sì risentito della pandemia di coronavirus, ma ha anche beneficiato del boom dell'e-commerce nel periodo di lockdown.Nel dettaglio da marzo a maggio Unieuro ha riportato un risultato netto adjusted negativo per 13,8 milioni di euro contro il rosso di 5,6 milioni di euro di un anno fa e ricavi in calo del 13,4% a 428,9 milioni. Tuttavia, con l'arrivo della Fase 2 a maggio si è registrato un forte rimbalzo anno su anno di circa il +20%.