Unieuro al primo giorno tra le mid cap di Piazza Affari, titolo stacca maxi-dividendo

21 giugno 2021 - 14:16

MILANO (Finanza.com)

Sotto i riflettori oggi il titolo Unieuro, al suo primo giorno all'interno dell'indice Ftse Mid Cap. Sempre oggi il gruppo dell'elettronica di consumo stacca una maxi-cedola di 2,6 euro per azione, con rendimento che sfiora il 9%.Il titolo paga l'effetto cedola cedendo al momento il 6,5% a 27,28 euro. Se si depura l'effetto dello stacco cedola, l'azione segna invece +2,6%.Unieuro da oggi è inclusa nell’indice Ftse Italia Mid Cap che raccoglie le prime 60 società italiane per capitalizzazione borsistica non ricomprese nell’indice Ftse Mib.