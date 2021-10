Unieuro: Pietro Gasparri nominato nuovo responsabile sostenibilità e M&A

Redazione Finanza 1 ottobre 2021 - 12:36

Unieuro ha nominato Pietro Gasparri nuovo sustainability and M&A director, a diretto riporto del chief financial officer Marco Pacini. "In linea con le sempre più pressanti istanze provenienti dagli stakeholder, Gasparri farà leva su una profonda conoscenza dei principi, delle normative e delle pratiche legate alla sostenibilità aziendale per promuoverne l’adozione all’interno e all’esterno dell’organizzazione. Nel fare ciò, coordinerà un team manageriale trasversale e di alto livello, il cui scopo ultimo sarà concretizzare efficacemente le linee guida in materia di sostenibilità indicate nel Piano Strategico 2021-2026", si legge nella nota del gruppo attino nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia. Parallelamente, Gasparri curerà analisi, business plan, due diligence e negoziazioni per accelerare la crescita esterna di Unieuro tramite acquisizioni, in sinergia con il team di retail development guidato da Andrea Scozzoli.