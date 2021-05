Unieuro: Marco Pacini nominato Cfo dal 1° giugno 2021

Daniela La Cava 4 maggio 2021 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Unieuro, società attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha annunciato la nomina di Marco Pacini quale nuovo chief financial officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società, dal 1° giugno 2021. In arrivo da Fiera Milano, dove riveste il ruolo di chief financial & operating officer, nel corso della sua carriera Pacini ha acquisito una pluriennale esperienza in ambito amministrazione, finanza e controllo, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità e con esposizione internazionale nel Gruppo Fca.Nel nuovo ruolo, il top manager riporterà direttamente al ceo Giancarlo Nicosanti Monterastelli, assumendo la responsabilità e il coordinamento dell’intera area finance di Unieuro, comprendente amministrazione & controllo, finanza, legale, corporate development e investor relations.