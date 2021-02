Unieuro: Bruna Olivieri nominata direttore generale

Alessandra Caparello 17 febbraio 2021 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

Bruna Olivieri, attuale Chief Omni-Channel Officer di Unieuro, è stata nominata direttore generale. Olivieri, si legge in una nota, opererà a diretto riporto dell’Amministratore Delegato assumendo la guida e la responsabilità di tutte le funzioni aziendali ad esclusione dell’area Finance, al fine di garantirne il massimo coordinamento e sviluppo in ottica omnicanale e di accelerare la sempre più imprescindibile trasformazione digitale, già in atto.Laureata in Fisica Nucleare presso l’Università di Pavia, con cui ha collaborato contestualmente all’esperienza presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Olivieri ha avviato a partire dal 2002 un percorso manageriale fortemente incentrato sulla trasformazione digitale delle aziende, dapprima in Unisys Italia e, dal 2006, in Seat Pagine Gialle. In Unieuro dal 2015, ha inizialmente ricoperto il ruolo di direttore della business unit Digital della Società, accelerando la crescita del Canale Online e avviando le attività di digital marketing. Dal 2016 è Chief Omni-Channel Officer, con responsabilità estese al marketing strategico, al marketing mainstream, al CRM e ai sistemi informativi.