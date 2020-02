Unidata si quota su AIM Italia: al via il bookbuilding

Alessandra Caparello 20 febbraio 2020 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Prende il via il bookbuilding per la quotazione di Unidata spa su AIM Italia. L’offerta prevede l’emissione di nuove azioni Unidata e di warrant denominati “Warrant Unidata 2020-2022”, in aumento di capitale per un importo massimo complessivo di Euro 8,0 milioni, destinato ad investitori professionali e privati non qualificabili come investitori professionali.La chiusura dell’offerta è prevista per il 4 Marzo 2020.L’intervallo di prezzo delle azioni è stato fissato tra un minimo pari a Euro 13,0 ed un massimo pari ad Euro 16,0per azione e la capitalizzazione pre-money della Società è quindi compresa tra Euro 26 milioni ed Euro 32 milioni.Nel processo di quotazione, si legge nella nota, Unidata è assistita da EnVent Capital Markets quale Nomad e Global Coordinator dell’operazione mentre Chiomenti agisce come Legal Advisor dell’Emittente, BDO ed EY quali Società di Revisione, A2B quale consulente per i dati extracontabili, Directa SIM in qualità di collocatore on-line e retail e Banca Finnat è il Research Provider.