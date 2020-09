Unidata: accordo con CEBF per sviluppo rete FTTH nelle aree grigie del Lazio

simone borghi 3 settembre 2020 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Unidata, operatore di telecomunicazioni con rilevante presenza a Roma e nel Lazio, ha sottoscritto un accordo di investimento con il fondo europeo Connecting Europe Broadband Fund o CEBF, la cui gestione è affidata a Cube IM (Cube Infrastructure Managers), finalizzato a disciplinare i termini dell’investimento in una società di nuova costituzione denominata Unifiber per la realizzazione di una rete di accesso in fibra ottica nel Lazio partecipata per il 30% da Unidata e per il restante 70% da CEBF.Unifiber potrà contare su un apporto da parte dei due soci pari a 18,5 milioni, di cui 15 milioni investiti da CEBF e 3,5 milioni da Unidata a fronte di un investimento complessivo previsto di 40 milioni. Al verificarsi di determinate condizioni CEBF potrà effettuare ulteriori apporti in Unifiber fino a complessivi 30 milioni. Nell’ambito dell’esecuzione del progetto, Unidata sarà incaricata da Unifiber della progettazione, direzione e realizzazione della propria rete in fibra ottica FTTH finalizzata a servire circa 100.000 unità immobiliari residenziali e 5.000 aziende,situate nelle “aree grigie” della Regione Lazio. Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro il termine del mese di ottobre 2020, con alcune condizioni sospensive.