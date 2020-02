Unicredit vede ricavi 2020 a 18,2 mld e utile a 4,3 mld, focus si sposta su rafforzamento clientela

Valeria Panigada 6 febbraio 2020 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Unicredit ha confermato i target per il 2020 prevedendo ricavi pari a 18,2 miliardi e un utile netto sottostante di 4,3 miliardi, con costi inferiori a 10,2 miliardi. Per il futuro la banca intende focalizzarsi maggiormente sul rafforzamento della propria clientela: "Con il successo di Transform 2019 alle spalle, possiamo adesso dedicare tutte le nostre energie e i nostri sforzi per conseguire il nostro nuovo piano, Team 23 - ha detto Jean Pierre Mustier, amministratore delegato di UniCredit - Mentre Transform 2019 era un piano di ristrutturazione e riassetto del gruppo, Team 23 si focalizza sul rafforzamento e la crescita della nostra base clienti".