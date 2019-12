Unicredit taglierà 8 mila dipendenti con chiusura 500 filiali

Titta Ferraro 3 dicembre 2019 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Ilnuovo piano al 2023 presentato oggi da Unicredit prevede risparmi per 1 miliardo di euro in Europa occidentale con massicci tagli al personale. Il nuovo piano prevede la chiusura di circa 500 filiali tra il 2019 e il 2023 e la riduzione di circa 8mila dipendenti. Non viene specificato quandi saranno i tagli in Italia. Nell’ambito del nuovo piano, nel 2023 i costi totali ammonteranno a €10,2 mld con un CAGR del -0,2 per cento dal 2018 al 2023.