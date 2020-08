Unicredit su di giri sul Ftse Mib, agosto avanti tutta (+10%) e tra analisti dominano i buy

Titta Ferraro 28 agosto 2020 - 16:02

MILANO (Finanza.com)

Seduta sprint per Unicredit che risulta il miglior performer di tutto il Ftse Mib trainando la risalita del settore bancario dopo la seduta incolore della vigilia. Il titolo del gruppo di piazza Gae Aulenti segna +3,5% in area 8,45 euro dopo essersi spinto nell'intraday fino a 8,542 euro. Unicredit segna da inizio agosto circa +10%, ossia una netta sovraperformance rispetto sia al Ftse Mib che segna +4,6% circa che all'indice settoriale Ftse All Share Banks che viaggia invece non un saldo quasi nullo. Da inizio anno il saldo rimane ampiamente negativo del 37% circa.Tra gli analisti prevalgono i Buy sul titolo Unicredit, pari al 56,7% del totale; il 40% dice Hold mentre il 3,3% dice Sell. Il target price medio indicato è di 9,82 euro, il 16% sopra i livelli attuali. A inizio mese, prima dei conti trimestrali, il tp medio era poco sotto i 10 euro.Il gruppo guidato da Jean Pierre Mustier ha riportato nel secondo trimestre dell'anno un utile netto di 500 milioni di euro e ha confermato per il 2021 l’obiettivo di utile da 3 a 3,5 miliardi.