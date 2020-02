Unicredit strappa a +5% dopo conti, ad analisti piace sorpresa positiva dividendi

Titta Ferraro 6 febbraio 2020 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Scatto in borsa di Unicredit che dopo un iniziale stop per eccesso di rialzo segna un progresso del 5% circa a 13,46 euro. Unicredit ha chiuso il quarto trimestre del 2019 con una perdita netta di 835 milioni, a causa di poste straordinarie che hanno pesato sul risultato per 2,3 miliardi (al netto delle imposte). Il dato è comunque migliore delle attese degli analisti che avevano pronosticato un rosso di 1,14 miliardi. Escluse queste poste, il risultato netto è salito del 68,5% a 1,4 miliardi. I ricavi sono aumentati del 3,4% a 4,85 miliardi, grazie alla crescita delle commissioni e dei proventi da negoziazioni che hanno compensato il calo del margine di interesse.Unicredit ha chiuso il 2019 riportando un utile netto in flessione tendenziale del 17,9% a 3,37 miliardi di euro e il cda ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,63 euro per azione, che verrà messo in pagamento ad aprile."La principale sorpresa positiva riguarda il miglioramento della dividend policy attraverso un amento dal 40% al 50% del payout già nel 2020 e la possibilità di pagare un dividendo straordinario nel 2021/2022, ipotesi non contemplata nel piano", commenta Equita Sim.