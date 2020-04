Unicredit sprofonda a -5%, fiammata spread e delusione JP Morgan azzoppano le banche

Redazione Finanza 14 aprile 2020 - 17:01

MILANO (Finanza.com)

Finale di seduta in forte affanno per le banche. La peggiore è Unicredit che al momento risulta sospesa a -4,94% a quota 7,069 euro. Molto male anche Banco BPM con -4%, Bper con -2,98% e Intesa Sanpaolo -2,46%.Al corposo allargamento dello spread fino a 211 pb con tasso del Btp 10 anni all'1,7%, si sono aggiunti nel pomeriggio i deboli numeri di JP Morgan. La maggiore banca Usa ha concluso il primo trimestre del 2020 con utili e fatturato in calo rispetto allo stesso periodo del 2019 e peggiori delle attese. Gli utili netti di JP Morgan sono scesi a $2,87 miliardi, o 78 centesimi per azione, dai $9,18 miliardi, o $2,65 per azione, dello stesso trimestre del 2019. Il consensus di FactSet era per un eps pari a $2,18.