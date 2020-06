Unicredit sottoscrive minibond Elettra Investimenti da 10,5 mln di euro

Daniela La Cava 4 giugno 2020 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Elettra Investimenti, attiva sul territorio nazionale nella produzione di energia elettrica e termica, nell’efficienza energetica e nel car sharing, ha annunciato di avere completato con Unicredit l’emissione di un minibond da 10,5 milioni di euro, integralmente sottoscritto dalla banca di Piazza Gae Aulenti. Il prestito obbligazionario, indica in una nota il gruppo di Latina, quotato su Aim Italia, ha un prezzo di emissione e di rimborso alla pari, una durata di 72 mesi, di cui 19 di preammortamento, e una duration media di 4,4 anni.Le risorse finanziarie rinvenienti dall’operazione sono destinate a una rimodulazione dell'indebitamento bancario e, in particolare, a un allungamento delle scadenze in modo da renderle più coerenti con la natura a medio/lungo termine degli impieghi, essenzialmente connessi agli investimenti sostenuti per la realizzazione degli impianti di generazione di energia di proprietà del gruppo.