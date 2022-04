Unicredit soffre oggi sul Ftse Mib, Barclays lima il prezzo obiettivo

Titta Ferraro 26 aprile 2022 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

In calo oggi Unicredit che segna -2,12% in area 8,95 euro, peggior titolo all'interno del Ftse Mib. Il titolo della banca guidata da Andrea Orcel viaggia sui minimi a oltre un mese e mezzo riavvicinando i minimi annui toccati il 7 marzo a 8,50 euro. Da inizio anno il titolo Unicredit segna -35% circa.Oggi Barclays in un report dedicato alle banche italiane ha confermato la raccomandazione 'equalweight' su Unicredit riducendo il prezzo obiettivo da 15 a 11,60 euro.