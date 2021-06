Unicredit scivola a -2%, soffrono oggi tutte le banche del Ftse Mib

Titta Ferraro 16 giugno 2021 - 16:49

MILANO (Finanza.com)

Giornata difficile a Piazza Affari per i titoli bancari. In attesa dell'annuncio di politica monetaria della Federal Reserve, a soffrire è tutto il settore bancario con l'Euro Stoxx Banks che arretra dell'1,82%.A Piazza Affari la peggiore è Unicredit con -2% in area 10,45 euro. Calo vicino all'1,5 per cento per Intesa Sanpaolo, così come per Banco BPM. Su quest'ultima, secondo quanto riporta Il Messaggero, sarebbe entrata nel capitale Inarcassa con una quota dello 0,6% e non sarebbe da escludere la possibilità di un incremento della quota. Lo scorso 23 dicembre cinque fondazioni (Fondazione Enpam con una quotadell'1,95%, Fondazione Crt con l'1,8%, CariLucca con una quota dell'1,24%, Fondazione di Trento e Rovereto dello 0,3%, Fondazione di Alessandria dello 0,5%) hanno concordato di formare una patto di consultazione, rappresentando circa il 5,5% del capitale di Banco BPM.