Unicredit sceglierà Andrea Orcel per il dopo Mustier, rumor fa schizzare titolo a +5% sul Ftse Mib

Titta Ferraro 26 gennaio 2021 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

Unicredit si prepara a scegliere il successore di Jean Pierre Mustier alla guida della banca e la scelta del nuovo ceo arriverà a breve. Le ultime indiscrezioni vedono questa settimana come decisiva con una riunione straordinaria del CdA che dovrebbe essere convocata nei prossimi giorni.Stando a quanto riporta l'agenzia Bloomberg, la scelta cadrà su Andrea Orcel, forte del suo prestigio a livello internazionale. Orcel tornerà sulla scena dopo che nel 2018 lasciò UBS e a inizio 2019 saltò a sorpresa la sua nomina alla guida di Banco Santander (con cui Orcel ha in atto una disputa legale).La notizia della probabile nomina di Orcel ha fatto scattare gli acquisti su Unicredit, balzata in testa al Ftse Mib con un +5% in area 7,79 euro dopo una breve sospensione per eccesso di rialzo. Prima il titolo saliva nell'ordine del 2%.