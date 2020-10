Unicredit sceglie Padoan per la presidenza, titolo intanto affonda fino a -4%

Redazione Finanza 13 ottobre 2020 - 17:22

MILANO (Finanza.com)

Giornata difficile a Piazza Affari per il titolo Unicredit che segna -4% in area 7,05 euro, uniformandosi al cattivo umore del settore bancario. Intanto le ultime indicazioni stampa vedono il cda della banca di piazza Gae Aulenti pronto a cooptare oggi Piercarlo Padoan che è la figura scelta per il ruolo di presidente. La nomina a presidente dell'ex ministro dell'Economia, in carica quando fu nazionalizzata Mps (che secondo rumor delle scorse settimane potrebbe essere acquista da Unicredit), avverrà formalmente la prossima primavera quando ci sarà l'assemblea degli azionisti chiamata a nominare il nuovo cda.