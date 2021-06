Unicredit ritrova sprint in Borsa, ceduti Npl per 200 mln

Titta Ferraro 21 giugno 2021 - 15:43

MILANO (Finanza.com)

Tornano gli acquisti sul titolo Unicredit, ta i peggiori la scorsa ottava con un saldo di oltre -7 per cento. Oggi invece UCG viaggia in prima fila sul Ftse Mib con quasi +2% a 10,216 euro.La banca guidata da Andrea Orcel ha completato la cessione di crediti non performing per un valore nominale complessivo di 200 milioni di euro a Kruk Italia e a MBCredit Solutions. In particolare a MBCredit Solutions sono andati due portafogli di crediti unsecured retail, di cui una porzione legalizzata, per un valore nominale complessivo 165 milioni di euro, consolidando ulteriormente la partnership sviluppata con l’Istituto di piazza Gae Aulenti.