Unicredit: piano Team 2023 vede ricavi a 19,3 miliardi a fine periodo

Titta Ferraro 3 dicembre 2019 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

Unicredit stima che la crescita e il rafforzamento della base paneuropea di clienti produrranno ricavi per 19,3 mld nel 2023, con CAGR del +0,8% dal 2018 al 2023. In Europa occidentale i ricavi sono previsti in crescitacon CAGR del +0,5 per cento, mentre nell’Europa centro-orientale i ricavi cresceranno con CAGR del +2,0 per cento dal 2018 al 2023.I target per i ricavi del piano Team 23 si basano su ipotesi che includono previsioni per i tassi d’interesse più conservative rispetto a quelle del mercato. Il piano stima l’Euribor a 3 mesi a fine periodo a circa -50 pb tra il 2019 e il 2022, in rialzo a -40 pb nel 2023.