Unicredit maglia nera tra le banche, verso cessione di altri 2 mld di crediti deteriorati

9 marzo 2021

In calo oggi Unicredit, tra i peggiori di tutto il Ftse Mib con -2,13% a 9,147 euro. Il titolo dell'istituto di piazza Gae Aulenti non trova sponda nelle indiscrezioni stampa che vedono in cantiere la cessione di due portafogli di crediti deteriorati per un totale di 2 mld di euro (il primo portafogli composto da sofferenze unsecured (1 mld) e il secondo di UTP e sofferenze). "Unicredit ha chiuso il 2020 con un NPE ratio del 4,5% e l'eventuale cessione comporterebbe una riduzione di circa 40 bps", rimarcano oggi gli esperti di Equita.Intanto, dalla Relazione 2021 sulla politica di gruppo in materia di remunerazione e sui compensi emerge che il prossimo ad Andrea Orcel (che sarà operativo dal 15 aprile) vedrà la parte variabile della propria remunerazione nel suo primo anno pagata tutta in azioni.