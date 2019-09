Unicredit maglia nera tra le banche del Ftse Mib

Titta Ferraro 23 settembre 2019 - 11:03

MILANO (Finanza.com)

Giornata difficile per le le banche di Piazza Affari. Il Ftse Mib ha accelerato al ribasso (-1,29% a quota 21.839 punti) dopo i deboli riscontri dall'economia dell'area euro, in particolare il Pmi manifatturiero tedesco scivolato ai minimi a 10 anni.A pagare dazio sul parterre di Piazza Affari sono soprattutto i titoli delle banche, complice anche il calo dei rendimenti sull'obbligazionario. La prospettiva di un'economia in affanno pesa sul settore. Peggior titolo al momento è Unicredit sceso di slancio sotto gli 11 euro con un calo giornaliero del 3,3%, -3% Banco BPM, -2,56% UBI Banca, -2,3% Bper e -1,78% Intesa Sanpaolo.Tra gli altri testimonial del Ftse Mib cede oltre il 3% Salvatore Ferragamo (-3,35%) complice anche il taglio di prezzo obiettivo da parte di Equita. Peggiore titolo di giornata è Juventus (-7,1%) dopo l'annuncio dell'aumento di capitale da 300 milioni di euro. Il titolo Atlantia cede l'1,6% dopo che S&P ha tagliato il rating sulla società.