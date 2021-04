Unicredit: lista Padoan-Orcel passa con il 76,3% di sì

Titta Ferraro 15 aprile 2021 - 15:32

MILANO (Finanza.com)

L'Assemblea di Unicredit ha scelto il nuovo cda che rimarrà in carica per il prossimo triennio. L'assemblea ha fissato in tredici, come da proposta del Consiglio di Amministrazione uscente, il numero degli Amministratori con il 99,06% (voti contrari 0,38%) del capitale sociale presente e avente diritto al voto. La lista n. 1, presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, ha ottenuto la maggioranza relativa di voti assembleari, pari al 76,31%. La lista comprende Pietro Carlo Padoan (presidente designato), Andrea Orcel (prossimo amministratore delegato), Lamberto Andreotti, Elena Carletti, Jayne-Anne Gadhia, Jeffrey Alan Hedberg, Beatriz Ángela Lara Bartolomé, Luca Molinari, Maria Pierdicchi, Renate Wagner e Alexander Wolfgring.Altri due consiglieri, Francesca Tondi e Vincenzo Cariello, arrivano dalla lista n. 2, votata dalla minoranza degli azionisti con il 22,75%, presentata da una pluralità di investitori istituzionali.