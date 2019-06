Unicredit in rally sul Ftse Mib, a ruba il nuovo bond senior a 6 anni

Titta Ferraro 26 giugno 2019 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

Ordini già tre volte superiori al quantitativo offerto per il nuovo bond obbligazionario senior non preferred di Unicredit. L'emissione lanciata questa mattina, evidenzia stando a quanto riferisce l'agenzia Reuters ordini per oltre 2,2 miliardi. Il bond ha scadenza 3 luglio 2025 e prevede opzione call dopo 5 anni e sarà allocato un ammontare complessivo di 750 milioni di euro.A Piazza Affari il titolo Unicredit si segnala come il miglior titolo bancario a oltre +2% in area 10,5 euro.